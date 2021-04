Fatti due risate con il VIDEO dei cani che mangiano gli spaghetti!

Il 6 aprile è Carbonara Day, la giornata dedicata alla pasta alla Carbonara. Quale occasione migliore per farsi un’abbuffata di risate in tema?

In un video virale, due cani sono seduti educatamente in tavola, con davanti un appetitoso piatto di spaghetti.

I due sembrano impassibili, ma in realtà stanno combattendo con i loro demoni interiori per resistere alla tentazione. Fino a quando il proprietario non gli dà l’ok per mangiare… e gli spaghetti svaniscono in meno di 2 secondi!