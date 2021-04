ANGI presenta il Manifesto per il Recovery Plan – Next Generation EU

“In rappresentanza di tutti i giovani innovatori italiani e dei principiali stakeholder dell’ecosistema innovazione e startup, abbiamo fortemente voluto presentare le nostre linee guida e contributi per il Recovery Plan attraverso il nostro manifesto per Next generation EU. Investire e mettere al centro le future generazioni e la trasformazione tecnologica e digitale rappresentano il motore trainante per il rilancio economico e sociale del Paese” . Sono le parole del Presidente dell’ANGI Gabriele Ferrieri, un appello a gran voce rivolto al Governo.

AMBIENTE

Sul tema dell’ambiente l’ANGI propone di incrementare nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) e dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, la transizione energetica all’economia verde.

CULTURA E FORMAZIONE

Per quanto riguarda il settore della cultura e della formazione ANGI propone la digitalizzazione degli istituti di ogni ordine e grado, con ammodernamento delle infrastrutture fisiche e di rete per consentire di colmare il digital divide e la promozione di politiche di contrasto al fenomeno dei cosiddetti “cervelli in fuga.