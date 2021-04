10 anni di Game of Thrones, la serie dei record

17 aprile 2011: il canale via cavo HBO trasmette il primo episodio di Game of Thrones (in Italia “Il Trono di Spade“). Sono trascorsi già 10 anni, ma ancora oggi l’adattamento dei romanzi “Cronache del ghiaccio e del fuoco” di George R. R. Martin è considerato una delle serie più importanti della storia della televisione.

10 anni di Game of Thrones

8 stagioni, 73 episodi, 59 premi Emmy su un totale di 160 nomination. Numeri da record, confermati da un discusso finale che ha tenuti incollati alla sua prima messa in onda 45 milioni di spettatori solo in America, in Italia oltre 1 milione 71 mila spettatori medi. Questo dato conferma “Il Trono di Spade” come la serie di acquisizione più vista di sempre su Sky, al terzo posto assoluto dopo le serie originali Sky “Gomorra – La serie” e “The Young Pope”.

Maratona speciale

In occasione dei suoi 10 anni, Game of Thrones è tornato in tv con la maratona “Il Trono di Spade: The Iron Anniversary”. Tutte e 8 le stagioni sono già disponibili su Sky Atlantic, per un indimenticabile viaggio lungo 73 episodi arricchito da interviste inedite realizzate proprio per l’anniversario e diversi contenuti speciali dedicati sia ai fan che a chi vorrà scoprire la serie per la prima volta.