Oscar 2021: il trionfo di Nomadland e la delusione per Pausini e Pinocchio

ROMA – Presenza. Che bella parola ‘presenza’. Dopo un anno e poco più di virtuale – dagli aperitivi con gli amici agli eventi culturali – si ritorna almeno un po’ alla normalità. Il cinema in presenza è ripartito, non sono con la riapertura delle sale cinematografiche (da oggi) ma anche con la lunghissima notte degli Oscar all’insegna dell’inclusione, delle donne, dei protagonisti afroamericani. Insomma, non sono il glamour degli abiti delle star ma anche e soprattutto la celebrazione della diversità e della libertà (e respirarla a Los Angeles anche attraverso uno schermo è stato bellissimo).

OSCAR 2021, IL TRIONFO DI NOMADLAND

A trionfare, dopo il Leone d’Oro all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e due importanti riconoscimenti ai Golden Globe 2021 (Miglior film drammatico e Migliore regia), è stato il road movie sui migranti d’America, Nomadland che porta a casa tre importati statuette: Miglior film, Miglior regia e Miglior attrice. È la terza volta (dopo ‘Fargo’ e ‘Tre manifesti a Ebbing, Missouri’) per Frances McDormand, che oltre che protagonista della pellicola è anche produttrice. L’anticonformista attrice americana ha invitato il pubblico a tornare in sala per vedere i film sul grande schermo e ha ritirato il premio ululando ‘come i nostri lupi’. Primato per la giovane regista Chloé Zhao, che è la seconda donna (dopo Kathryn Bigelow con ‘The Hurt Locker’) e la prima di origini asiatiche ad aver vinto un Oscar per la regia.

OSCAR 2021, NESSUNA STATUETTA PER L’ITALIA

L’Italia torna a mani vuote dalla notte degli Oscar. Tutti gli occhi erano puntati su Laura Pausini, che dopo la vittoria ai Golden Globe era data per super favorita, e invece no. Io sì (Seen) – canzone originale del film Netflix La vita davanti a sé di Edoardo Ponti – cede il passo a Fight for You’ di H.E.R. dal film Judas and the Black Messiah, Miglior canzone originale di questa edizione. “Torno in Italia felice di aver vissuto un’esperienza irripetibile nata per un messaggio importante che condivido completamente e per la grande passione che dopo ventotto anni ho ancora per la musica che non è solo il mio lavoro, ma è la mia vita”, ha scritto la Pausini sui social.

Inoltre, l’Italia era candidata a Miglior trucco e parrucco e Migliori costumi con Pinocchio di Matteo Garrone. Entrambe le categorie sono state vinte dal film Netflix Ma Rainey’s Black Bottom.

In ritardo di due mesi rispetto al consueto, la cerimonia si è svolta nel rispetto delle norme anti-Covid nel tradizionale Dolby Theatre di Los Angeles e alla Union Station, a cui si sono aggiunte altre location sparse in Europa allo scopo di ridurre gli spostamenti dei candidati e permetterne la partecipazione.

OSCAR 2021, TUTTE I VINCITORI

Miglior film

THE FATHER

JUDAS AND THE BALCK MESSIAH

MANK

MINARI

NOMADLAND

PROMISING YOUNG WOMAN

SOUND OF METAL

IL PROCESSO AI CHICAGO 7

Miglior regista

THOMAS VINTERBERG – UN ALTRO GIRO

DAVID FINCHER – MANK

LEE ISAC CHUNG – MINARI

CHLOE ZHAO – NOMADLAND

EMERALD FENNEL – UNA DONNA PROMETTENTE

Miglior attore protagonista

RIZ AHMED – SOUND OF METAL

CHADWICK BOSEMAN – MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

ANTHONY HOPKINS – THE FATHER

GARY OLDAMN – MANK

STEVEN YEUN – MINARI

Miglior attrice protagonista

VIOLA DAVIS – MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

ANDRA DAY – THE UNITED STATES VS. BILLIE HOLIDAY

VANESSA KIRBY – PIECES OF A WOMAN

FRANCESE MCDORMAN – NOMADLAND

CAREY MULLIGAN – PROMISING YOUNG WOMAN

Miglior attore non protagonista

SASHA BARON CHEHN – PROCESSO AI CHICAGO 7

DANIEL KALUUYA – JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

LESLIE ODOM JR. – ONE NIGHT IN MIAMI

PAUL RACI- SOUND OF METAL

LAKEITH STANFIELD – JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

Miglior attrice non protagonista

MARIA BAKALOVA – BORAT 2

GLENN CLOSE – ELEGIA AMERICANA

OLIVIA COLMAN – THE FATHER

AMANDA SEYFRIED – MANK

YUH-JUNG YOUN – MINARI

Migliore sceneggiatura originale

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

MINARI

UNA DONNA PROMETTENTE

SOUND OF METAL

IL PROCESSO AI CHICAGO 7

Migliore sceneggiatura non originale

BORAT 2

THE FATHER

NOMADLAND

ONE NIGHT IN MIAMI

THE WHITE TIGER

Miglior film in lingua straniera

UN ALTRO GIRO (DANIMARCA)

BETTER DAYS (HONG KONG)

COLLECTIVE (ROMANIA)

THE MAN WHO SOLD HIS SKIN (TUNISIA)

QUO VADIS, AIDA? (BOSNIA ED ERZEGOVINA)

Migliore fotografia

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

MANK

NOTIZIE DAL MONDO

NOMADLAND

IL PROCESSO AI CHICAGO 7

Migliori costumi

EMMA

MANK

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

MULAN

PINOCCHIO

Miglior colonna sonora originale

DA 5 BLOODS

MANK

MINARI

NOTIZIE DAL MONDO

SOUL

Miglior cortometraggio d’animazione

BURROW

GENIUS LOCI

IF ANYTHING HAPPENS I LOVE YOU

OPERA

YES-PEOPLE

Miglior cortometraggio

FEELING THROUGH

THE LETTER ROOM

THE PRESENT

TWO DISTANT STRANGERS

WHITE EYE

Miglior sonoro

GREYHOUND

MANK

NOTIZIE DAL MONDO

SOUL

SOUND OF METAL

Miglior film d’animazione

ONWARD – OLTRE LA MAGIA

OVER THE MOON

A SHAUN THE SHEEP MOVIE: FARMAGEDDON

SOUL

WOLFWALKERS

Miglior documentario

COLLECTIVE

CRIP CAMP

THE MOLE AGENT

MY OCTOPUS TEACHER

TIME

Miglior cortometraggio documentario

COLETTE

A CONCERTO IS A CONVERSATION

DO NOT SPLIT

HUNGER WARD

A LOVE SONG FOR LATASHA

Miglior montaggio

THE FATHER

NOMADLAND

PROMING YOUNG WOMAN

SOUND OF METAL

IL PROCESSO AI CHICAGO 7

Miglior trucco e acconciature

EMMA

ELEGIA AMERICANA

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

MANK

PINOCCHIO

Migliore canzone originale

‘FIGHT FOR YOU’ – JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

‘HEAR MY VOICE’ – IL PROCESSO AI CHICAGO 7′

‘HUSAVIK’ – EUROVISION SONG CONTEST: THE STORY OF FIRE SAGA

‘IO SÌ (SEEN)’ DI LAURA PAUSINI – LA VITA DAVANTI A SÉ

‘SPEAK NOW’ – ONE NIGHT IN MIAMI

Miglior scenografia

THE FATHER

MA RAINEY’S BLACK BOTTOM

MANK

NOTIZIE DAL MONDO

TENET

Migliori effetti speciali

LOVE AND MONSTERS

THE MIDNIGHT SKY

MULAN

THE ONE AND ONLY IVAN

TENET