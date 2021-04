Vivo con la costante paura di diventare cieca e sono disperata…

Gentili esperti , Vivo con la costante paura di diventare cieca…e sono disperata. Ho molte fobie davvero tante ma questa mi tormenta davvero

Faccio la visita oculistica una volta all’anno e per ora mi hanno detto che ho Difficoltà visive da lontano e che devo portare gli occhiali ma per il resto che ci vedo abbastanza bene io comunque ho tanta paura. Come mi devo comportare. Grazie per la risposta

Olimpia

Cara Olimpia,

dalle tue parole ci sembra di capire che grazie a controlli annuali la situazione sia sotto controllo e che non siano stati riscontrati fattori predisponenti ad una malattia degenerativa legata alla cecità.

Eppure le preoccupazioni e i pensieri negativi diventano sempre più insistenti e intrusivi al punto da inficiare la tua quotidianità.

Hai fatto caso quando si rafforzano questi pensieri o paure? C’è un evento specifico che li attiva? Cosa succede in quei momenti? Hai provato a condividere tuoi pensieri e le tue emozioni con chi ti è vicino?…

A volte un confronto immediato con chi ci conosce può esser d’aiuto per riportarci al qui ed ora.

Tra le diverse paure hai scelto di focalizzarti sulla cecità, sulla difficoltà quindi di poter vedere. monitorare, di poter aver visivamente un controllo e un feedback continuo. Siamo dentro ad una cornice pandemica che ha amplificato tante vulnerabilità, c’è qualcosa che ti preoccupa che forse sfugge al tuo controllo o che fai fatica ad affrontare?..

Non conosciamo nulla di te e della tua storia, prendi queste domande come possibili riflessioni sui tuoi vissuti.

Immaginiamo la fatica e la stanchezza nel cercare di contenere tutte queste fobie, ma forse potrebbe essere altrettanto importante confrontarsi con un esperto che possa accogliere le preoccupazioni e fornire un sostegno specifico. Potresti pensare ad un percorso di psicoterapia come un canale risolutivo per imparare ad arginare le tue paure e metter in atto risorse e pensieri più positivi.

Se vuoi facci sapere cosa ne pensi.

Un caro saluto!