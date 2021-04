Il film di Sailor Moon arriva in Italia con Netflix

La paladina delle legge che veste alla marina è pronta a tornare in grande stile. Netflix ha annunciato l’arrivo in Italia di Sailor Moon Eternal film in due parti uscito nei cinema giapponesi a inizio 2021.



Quando arriva Sailor Moon su Netflix?

Il film di Sailor Moon sarà disponibile a partire dal 6 giugno.

Di cosa parla Sailor Moon Eternal

Sailor Monn Eternal copre il quarto arco narrativo del manga, “Dead Moon – Yume”, scritto e disegnato da Naoko Takeuchi. Diviso in due parti, il film segue le tre stagioni di Sailor Moon Crystal, il nuovo progetto anime prodotto da Toei Animation per i 20 anni di Sailor Moon. In Italia la serie è stata trasmessa su Rai Gulp.

La trama



Un’eclissi solare, strani eventi che circondano un circo e un cavallo alato che chiede aiuto…

Una nuova avventura attende le guerriere Sailor.

Il nuovo nemico è Nehellenia, che cercherà di rubare i poteri di Sailor Moon e il suo Cristallo d’argento per diventare la vera regina della Luna.

Dietro la macchina da presa torna Chiaki Kon, già regista della terza stagione “Death Busters”.

Per il character design tornerà Kazuko Tadano, che ha curato le prime due stagioni dell’anime originale del 1992.