ROMA – Elodie non smette mai di stupire. La cantante si prepara per debuttare al cinema. Sì avete letto bene AL CINEMA! A dare l’annuncio è stata Volver di Gianni Chiffi e Consuelo De Andreis, l’agenzia di moltissimi attori e attrici come Matilda De Angelis, Beppe Fiorello, Renato Carpentieri, Matilda Gioli, Federico Cesari, Andrea Arcangeli, Ludovico Tersigni e moltissimi altri.

“Nel 2020 è stata insignita del riconoscimento di artista donna più ascoltata su #SpotifyItalia – si legge sulla nota di Volver – ogni suo singolo è un successo, con la sua potente identità è diventata un’icona di stile e moda, ha recentemente presentato anche il #FestivalDiSanremo. Le piace trasformarsi in continuazione e ci lascia sempre tutti senza parole. Non poteva mancare quindi nel suo percorso artistico anche il cinema e noi non possiamo che essere super orgogliosi di essere stati scelti per accompagnarla in questo nuovo viaggio. Welcome ELODIE! 😍“

ELODIE BRAND AMBASSADOR DI BVLGARI

“Sono felice di annunciarvi che da oggi farò parte della @bulgari family come Ambassador per l’Italia“. Queste le parole di Elodie con cui oggi ha annunciato di essere stata scelta da Bvlgari come nuova brand ambassador. La maison l’ha accompagnata, prima di ufficializzare il loro rapporto commerciale, sul palco di Sanremo 2021. La cantante, scelta da Amadeus come co-conduttrice, ha indossato tre look impreziositi dai gioielli Bvlgari, come l’iconica collana a forma di serpente.