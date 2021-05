VIDEO|Dalla “prostituzione intellettuale” a “zero tituli”: il meglio di Josè Mourinho in Italia

Preparatevi amanti del calcio, Josè Mourinho è tornato: leggi qui per sapere di più. In attesa di conoscere quale sarà l’impatto del tecnico portoghese sui risultati della Roma, una cosa è certa: lo spettacolo non finirà sul campo di calcio. Celebri le interviste dello Special One, un vero maestro della comunicazione verbale e non solo. Rivediamo insieme le più famose dichiarazioni rilasciate alla stampa. Dalla prostituzione intellettuale ai zero titoli, parole che hanno segnato l’epopea interista del prossimo tecnico dei giallorossi.