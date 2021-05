ROMA – Supereroi, animazione, effetti speciali E ancora, ritorni attesi e storie mozzafiato ed emozionanti. Il 2021 ci ha riservato, e continuerà a farlo, film che lasciano il segno.

Qual è la prima cosa che ci colpisce di un film? Sicuramente sono le prime immagini che accompagnano l’uscita delle pellicole, al cinema o sulle piattaforme streaming, racchiuse in un video di pochi minuti. Il trailer, quel meccanismo ‘subdolo’ (detto bonariamente) che ci fa impazzire, che attendiamo come l’autobus in un giorno di sciopero e che ci fa alzare l’asticella dell’hype. Un primo approccio positivo al film che può essere confermato o meno dopo la visione del lungometraggio, per esempio.

Siccome alcuni trailer usciti quest’anno ci hanno colpito moltissimo abbiamo deciso di racchiuderli in un video (un po’ più lungo di un trailer).