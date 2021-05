After 3 e 4, la regista Castille Landon: “Saranno fedeli ai romanzi”

ROMA – Settembre è ancora lontano. Un mese attesissimo dai fan della saga di After, che attendono con trepidazione (compresi noi) l’arrivo di After 3, diretto da Castille Landon e scritto da Sharon Soboil.

Ed è proprio dalla regista che arriva un messaggio speciale per i fan. La Landon non solo ha assicurato che After 3 e 4 saranno fedeli ai romanzi ma anche che nelle prossime settimane conosceremo le new entry nel cast.

IL VIDEOMESSAGGIO DI CASTILLE LANDON

Successo ‘senza freni’ per After, la saga cinematografica tratta dai libri di Anna Todd con protagonisti Josephine Langford, nei panni di Tessa Young, e Hero Fiennes Tiffin, in quelli di Hardin Scott. Dopo l’uscita di After e After 2, i fan attendono trepidanti l’arrivo del terzo capitolo.

After 3 sarà tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute, After 4, invece, da After 5 – Amore infinito. In Italia c’è questa divisione perché nel nostro Paese sono usciti cinque libri perché il terzo capitolo è stato diviso in due (Come mondi lontani e Anime Perdute). La versione originale, invece, è composta solo da quattro romanzi.

AFTER 3, LA TRAMA

Proprio quando Tessa sta per prendere la più grande decisione della sua vita, tutto cambia. Alcune scoperte sulla sua famiglia, e su quella di Hardin, mettono in dubbio tutto ciò che fino a quel momento era certo e rendono la conquista del loro futuro insieme ancor più difficile da rivendicare.

AFTER 3, DATA DI USCITA

After 3 debutta al cinema l’1 settembre, distribuito da 01 Distribution.

AFTER 3, TEASER TRAILER