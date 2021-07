Alla festa azzurra la Nazionale canta con i Negramaro. Immobile mattatore con Sangiorgi

Dopo la grande fatica la Nazionale Italiana continua a scatenarsi con la festa post vittoria. I ragazzi di Mancini si sono ritrovati all’hotel Parco dei Principi di Roma per un party all’insegna della musica. A farla risuonare i Negramaro, invitati per l’occasione. La squadra ha cenato e poi si è buttata in un karaoke acustico con il frontman Giuliano.

In “scaletta” i grandi successi della band : da “Estate” a “Nuvole e lenzuola”, passando per “Meraviglioso” e “Un amore così grande”. Vero mattatore tra gli azzurri è stato, però, Ciro Immobile che ha duettato con Sangiorgi sulle note di “Meraviglioso” e “Napule è”.

Il video