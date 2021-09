Tg Diregiovani – Edizione del 10 settembre 2021

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

– PIO E AMEDEO CONTRO FEDEZ: BOTTA E RISPOSTA SU INSTAGRAM

Ha fatto discutere la partecipazione di Pio e Amedeo ai ‘Seat Music Awards 2021’. I due comici sono stati premiati in diretta su Rai 1 all’Arena di Verona per aver “rinnovato il linguaggio televisivo”. Al momento del ritiro del premio, il duo ha lanciato una ‘frecciatina’ a Fedez, in riferimento a quanto accaduto al Concertone del Primo Maggio. “Se la Rai non ci ha censurato in prima serata vuol dire che la Rai è libera… nessuno che si è permesso di venire da noi ‘ragazzi di cosa parlerete?’, ha detto il duo e la reazione di Fedez, non è tardata ad arrivare: “Bravi Pio e Amedeo, spero un giorno di diventare un anticonformista, un antisistema e un rivoluzionario come voi”, ha detto il rapper nelle storie di Instagram;

– LAZIO PRIDE, IL SINDACO DI RIETI NEGA PATROCINIO. PIETRO TURANO: “NON CI CAMBIA NIENTE”

Il sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, ha negato il patrocinio del Comune al Lazio Pride, manifestazione che sarà ospitata in città sabato 11 settembre. “Sono contrario a questo tipo di manifestazioni, detesto le esibizioni”, ha dichiarato il primo cittadino, ex Msi ora in Forza Italia, intervistato dal Corriere di Rieti. Pronta la riposta del Gay center. “Un patrocinio negato a noi non cambia proprio nulla, piuttosto poteva essere occasione per il comune di dimostrarsi vicino alla sua comunità”, commenta l’attore Pietro Turano, portavoce di Gay Center, che presenterà gli interventi sul palco del Rieti Lazio Pride in Piazza Mazzini (RI) dalle ore 16;

– LOUIS TOMLINSON IN ITALIA NEL 2022 CON DUE NUOVI CONCERTI

Dopo il lungo stop per il perdurare dell’emergenza Coronavirus, Louis Tomlinson annuncia due nuovi concerti nel nostro Paese che lo porteranno live nel 2022. Alla data già sold out di Milano del 3 settembre, si aggiungono quelle di Roma (il 30 agosto) e Taormina (1 settembre). Nella Capitale l’artista si esibirà all’Auditorium Parco della Musica nell’ambito del ‘Roma Summer Fest’. Nel gioiello siciliano al Teatro Antico. I biglietti sono disponibili in anteprima per gli iscritti a My Live Nation da oggi. La vendita generale è attiva invece dalle ore 11 di martedì 14 settembre su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati sul territorio;

– ‘ORA TI CANTO IL MARE’, ESCE OGGI IL NUOVO SINGOLO DEI NEGRAMARO

Si intitola ‘Ora ti canto il mare’ il nuovo singolo dei Negramaro. La band di Giuliano Sangiorgi torna su tutte le piattaforme con un brano scritto e composto dal frontman insieme ad Andrea Mariano, che lo ha prodotto con Orang3. L’estate, così, continua con il gruppo pugliese che canta una vera e propria ode al mare. “Guardarlo- scrive Sangiorgi- mi trasmette sempre un senso di pace, di vita, di futuro”. Il pezzo va ad arricchire ‘Contatto’, l’ultimo disco dei Negramaro uscito lo scorso 13 novembre. Su Apple Music sarà disponibile in Dolby Atmos, l’audio spaziale della piattaforma di streaming lanciato recentemente;

– ONLINE IL PRIMO TRAILER DI MATRIX RESURRECTIONS

È online il primo trailer italiano di ‘Matrix Resurrections’, l’atteso quarto film dell’iconico e franchise che ha ridefinito un genere. Diretto dalla regista Lana Wachowski, il nuovo film riunisce nuovamente le star Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nei ruoli di Neo e Trinity. Il film, distribuito in tutto il mondo da Warner Bros, sarà nelle sale italiane a partire dal 1 gennaio 2022.