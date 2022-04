Tg Diregiovani – Edizione del 19 aprile 2022

Nelle news del Tg Diregiovani di oggi:

MORTO DURANTE IL PARTO UNO DEI GEMELLI DI CRISTIANO RONALDO E GEORGINA RODRIGUEZ

Con un annuncio condiviso sui canali social Cristiano Ronaldo e la compagna Georgina Rodriguez, hanno annunciato la morte di uno dei loro gemelli avvenuta durante il parto. “È con la più profonda tristezza che comunichiamo la scomparsa del nostro bambino”, hanno scritto. “È il più grande dolore che ogni genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità”. Dopo l’annuncio, in tantissimi si sono stretti attorno al dolore di Cristiano e Georgina. Tra questi anche i club calcistici Manchester United, Juve e molti calciatori tra cui Prince Boateng, Pelè e Alvaro Morata;

GRANDE SUCCESSO PER BLANCO AL VATICANO

Grande evento ieri in Piazza San Pietro in occasione della Veglia di preghiera con Papa Francesco. Circa 60mila giovani provenienti da tutta Italia, si sono ritrovati al Vaticano per il lunedì dell’Angelo, dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Protagonista dell’incontro ‘Seguimi’ è stato Blanco, che sul sagrato di San Pietro, trasformatosi in un palco per l’occasione, si è esibito con uno dei suo brani più celebri, Blu Celeste, accompagnato al pianoforte da Michelangelo.Visibilmente emozionato, il 19enne ha concluso la sua esibizione con un discorso rivolto ai giovani;

GAZZELLE, PARTE A MAGGIO IL TOUR NEI PALASPORT

Partirà l’8 maggio alla Grana Padano Arena di Mantova il tour di Gazzelle. Il cantautore porterà per la prima volta sui palchi dei principali palazzetti italiani i suoi ultimi progetti discografici “OK”, certificato platino, e “OK UN CAZZO”. Dopo i palasport, l’artista sarà tra i protagonisti di due degli eventi più importanti dell’estate italiana: Milano Summer Festival e Rock in Roma. I biglietti sono disponibili su vivo concerti e ticketone;

‘BANG BANG BABY’ ARRIVA SU PRIME VIDEO

E’ in arrivo su Prime Video ‘Bang Bang Baby’, la nuova serie Original italiana con protagonisti Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Antonio Gerardi, Dora Romano, Lucia Mascino e Giuseppe De Domenico. La data di uscita è fissata il 28 aprile con i primi 5 episodi, per poi concludersi con gli ultimi 5 il 19 maggio. Nella colonna sonora della serie anche ‘L’eccezione’, canzone originale scritta per ‘Bang Bang Baby’ da Madame;

GIORGIA SOLERI PUBBLICA IL SUO PRIMO LIBRO DI POESIE

La difficoltà di amare in silenzio, l’arte di saper aspettare, di desiderare a distanza. Ma anche la fatica di vivere entro i confini del proprio corpo, le battaglie di tutti i giorni, la perdita e il dolore. Sono questi i temi che Giorgia Soleri esplora nel suo primo libro, ‘La signorina Nessuno’, in arrivo il 5 maggio per Vallardi Editore. Disponibile in preordine (e già al primo posto tra i libri più venduti su Amazon nella sezione Poesie), quella di Giorgia è un’opera molto intima, in cui la scrittrice apre una parte profonda di se stessa.