After 3, tra Tessa e Hardin dolore e passione senza freni nel primo trailer

Amore, dolore, passione senza freni, dramma. Ghiaccio su corpi nudi, scelte difficili e mancanze. Tutto questo nel trailer dell’attesissimo After 3, diretto da Castille Landon e scritto da Sharon Soboil. Nel terzo capitolo tornano Josephine Langford, nei panni di Tessa Young, e Hero Fiennes Tiffin, in quelli di Hardin Scott, personaggi amatissimi nati dalla penna di Anna Todd. La scrittrice ha creato da una fan fiction una fortunatissima saga letteraria e poi cinematografica diventata in pochissimo tempo un impressionante fenomeno della letteratura young adult. La saga After è stata pubblicata in 35 paesi in tutto il mondo, e solo in Italia ha venduto oltre 2 milioni di copie (Sperling& Kupfer). After 3 è tratto dai romanzi After 3 – Come mondi lontani e After 4 – Anime Perdute. In Italia, infatti, sono stati pubblicati cinque romanzi invece dei quattro originali.

AFTER 3, LA STORIA

Nel terzo film della saga Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo della sua vita. Mentre si prepara a trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica quando il padre di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente passione.

AFTER 3, DATA DI USCITA

After 3 debutta l’1 settembre al cinema con 01 Distribution, un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema.

AFTER 3, IL TRAILER

AFTER 3, IL POSTER