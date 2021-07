Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli volano in Sardegna per un torneo benefico di Padel

La coppia più amata dal web è volata in Sardegna. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono atterrati oggi a Cagliari per un torneo di Padel.

Si tratta della MINI Padel Summer Cup, competizione di beneficenza che vedrà sfidarsi sportivi e VIP, tra cui anche Pierpaolo, nella splendida cornice del Forte Village Resort. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto al Centro Cardiologico Monzino di Milano.

Il “dramma” della serata Total White

In attesa dell’evento, però, c’è da fare urgentemente shopping. Domani sera è prevista una serata in Total White, ma Pier non ha letto quella parte dell’invito ed è privo del look giusto…

Non vediamo l’ora di vederli insieme vestiti di bianco!