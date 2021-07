Non solo meme: Chiellini che trattiene Saka diventa un tatuaggio

Da meme a tatuaggio è un attimo. Abbiamo tutti impressa nella mente l’immagine di Giorgio Chiellini che afferra Bukayo Saka per la maglietta nella finale Italia-Inghilterra di Euro 2020. Grazie a quell’azione, sebbene fallosa, gli Azzurri hanno evitato un possibile pericolo, arrivando ai supplementari. Sappiamo tutti ormai come è finita. Dopo essere diventata protagonista di divertentissimi meme, adesso c’è qualcuno che quella scena se l’è impressa non solo nella mente, ma anche sulla pelle.

Il tatuaggio di Chiellini che trattiene Saka

Il tattoo artist Alberto Marzari ha realizzato un tatuaggio del momento in cui Chiellini afferra Saka, impedendogli simbolicamente di raggiungere la coppa.

L’immagine è diventata virale, a tal punto che lo stesso Chiellini l’ha condivisa nelle sue storie.

Una risposta “gnè gnè” ai tifosi inglesi che si erano tatuati la coppa prima della finale, e che adesso si terranno incisa sulla pelle la memoria di una sconfitta clamorosa.