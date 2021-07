Tokyo 2020, l’Italvolley batte il Giappone e Michieletto diventa l’idolo del web

Torna la squadra titolare dell‘Italvolley maschile e gli azzurri si portano a casa la vittoria contro il Giappone per 3 a 1. Una partita emozionante in cui tutti i giocatori hanno brillato. Ma su tutti, il web è impazzito per Alessandro Michieletto.



Ale Michieletto idolo del web

A soli 19 anni Michieletto è uno dei più grandi talenti del volley italiano. E lo ha dimostrato ancora ai Giochi di Tokyo, dove è stato protagonista di alcune delle azioni più incredibili in campo. Anche contro il Giappone, dove ha tirato fuori la grinta, la potenza e tutta la sua italianità!

E Twitter è impazzito!