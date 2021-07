Venezia 78, alle Giornate degli Autori l’ultimo film con Libero De Rienzo

Alle Giornate degli Autori, nell’ambito della 78. Mostra del Cinema di Venezia (1-11 settembre) sarà presentato l’ultimo film con Libero De Rienzo, stroncato da un infarto all’età di 44 anni lo scorso 16 luglio. L’attore è nel cast di Una relazione di Stefano Sardo (Il ragazzo invisibile, 1992, 1993, 1994) con Guido Caprino, Elena Radonicich, Federica Victoria Caiozzo aka Thony e Tommaso Ragno. Al compianto interprete sarà dedicata una serata speciale in occasione delle premiere.

De Rienzo interpreta Luca, uno gli amici della coppia di protagonisti formata da Tommaso (Caprino) e Alice (Radonicich). Loro due stanno insieme da quindici anni, non solo sposati e non hanno figli: lui musicista, lei attrice, entrambi senza successo. Vivono a Roma, dove hanno comprato casa grazie a un mutuo che è stata l’unica vera assunzione di responsabilità nella loro storia. Quando vengono invitati a cena da loro per un annuncio, gli amici pensano sia il matrimonio. E invece Tommaso e Alice comunicano che hanno deciso di lasciarsi: ma vogliono farlo restando amici in modo naturale. La loro ambizione, legittima ma ingenua, finisce con lo scontrarsi con il principio di realtà: le storie finiscono perché le persone cambiano. E nessun cambiamento è, ne può essere indolore.

Scritto da Stefano Sardo con Valentina Gaia, prodotto da Ascent Film e Nightswim in coproduzione con La Onda, in collaborazione con Amazon Prime Video e Rai Cinema, con il contributo del Mic Direzione generale cinema e audiovisivo e con il sostegno della Regione Lazio, il film uscirà in sala il 13, 14 e 15 settembre.