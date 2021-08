Il Circolo degli Anelli, la capriola di Sara Simeoni è virale – VIDEO

68 anni, campionessa olimpica e un’eleganza naturale. Non ha bisogno di presentazioni Sara Simeoni, medaglia d’oro ai Giochi olimpici di Mosca 1980 nel salto in alto.

L’ex altista azzurra è, insieme a Jury Chechi, ospite fissa del programma Il Circolo degli Anelli, lo speciale quotidiano di Rai 2 dedicato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, condotto da Alessandra De Stefano.

Proprio i due ex atleti sono stati protagonisti di un esilarante siparietto che ha fatto il giro del web.

La capriola di Sara Simeoni

Nel corso della puntata del 2 agosto, Sara Simeoni ha impartito lezioni di atletica a Jury Chechi. Prima con la teoria, poi con la pratica. L’ex ginnasta è riuscito a mettere in pratica gli insegnamenti della sua “maestra”, invogliando la stessa Simeoni a mettersi in gioco. Così, su un materasso nel bel mezzo dello studio, l’atleta ha eseguito una capriola perfetta in tacchi e tailleur, vincendo l’applauso collettivo dello studio. E del web.