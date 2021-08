Nicholas Hoult sarà Renfield nello spin-off di Dracula

Nicholas Hoult è stato scelto come protagonista di Renfield, il monster movie Universal dedicato all’iconico seguace di Dracula, interpretato al cinema da Dwight Frye nel film di Tod Browning del 1931 e da Tom Waits in quello del 1992 di Francis Ford Coppola. La pellicola sarà diretta da Chris McKay, regista de La guerra di domani (The Tomorrow War con Chris Pratt, disponibile su Amazon Prime Video), e scritta da Ryan Ridley (autore di Rick e Morty) e Robert Kirkman (autore di The Walking Dead) . Ancora non sono stati svelati dettagli sulla trama però sappiamo che la storia sarà ambientata ai giorni nostri e sarà una rilettura in chiave moderna del romanzo di Bram Stoker nel 1897.

Dopo aver interpretato uno zombie in Warm Bodies, Nicholas Hoult si calerà nei panni di Renfield, un paziente dell’ospedale psichiatrico del Dr. Seward. Un uomo ossessionato dal nutrirsi di animali ancora vivi e dal bere sangue, convinto di poter così trovare l’immortalità. Senza dimenticare la sua devozione a Dracula.