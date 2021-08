Tokyo 2020, ginnasta russa si esibisce sulle note di Bella Ciao – VIDEO

Al via le gare di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella fase di qualificazioni alla finale all around individuale la scena è stata rubata dalla Russia (ROC) con le gemelle Dina e Arina Averina, che hanno eseguito delle prove impeccabili.

In particolare, Arina ha conquistato la simpatia di molti italiani esibendosi nella rotazione con le clavette sulle note di Bella Ciao.