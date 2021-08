L’appello di Giulia Stabile sui social: “Aiutatemi a far sparire quella foto”

Galeotta fu la foto e il costume, evidentemente troppo succinto. È bastato uno scatto rubato e in poco tempo la rete l’ha reso virale. Giulia Stabile e Sangiovanni sempre sulla cresta dell’onda dalle esibizioni ad Amici20 alla love story tra le più seguite dell’estate, stavolta sembrano non gradire l’intromissione nel momento di intimità. Forse l’imbarazzo per il bikini? L’immagine dei due di spalle abbracciati ha evidentemente infastidito la ballerina che ha chiesto pubblicamente su Twitter di farla sparire.

ei, sto vedendo che sta girando una foto che mi è stata scattata da qualcuno oggi al mare, vi posso chiedere di aiutarmi a smettere di divulgarla e se l’avete postata per piacere di eliminarla🙏🏼🙏🏼 grazie in anticipo💞 spero capiate — Giulia Stabile (@giuliast4bile) August 19, 2021

Appello raccolto dai fans: sul social non appaiono immagini dei due.

Qui lo scatto incriminato, ovviamente pixellato per rispettare il volere della coppia.

