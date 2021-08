Da Uomini & Donne al flirt con Zaniolo, al GfVip arriva Sophie Codegoni

La porta della casa del Grande Fratello Vip si aprirà per Sophie Codegoni. È lei la nuova concorrente ufficiale annunciata dalla produzione del programma, in partenza il prossimo 13 settembre. L’ex tronista si unisce a Katia Ricciarelli, unico nome che era stato confermato finora. Poi solo rumors e un toto cast che ha visto nella lista Raz Degan (smentito), Jasmine Carrisi e Anna Lou Castoldi.

Impegnata nel mondo della moda, la ragazza classe 2000 ha debuttato in tv come tronista di Uomini & Donne, per poi dominare il gossip. Si è parlato di una sua relazione con Fabrizio Corona e di un flirt con Nicolò Zaniolo, recentemente diventato papà. Attualmente si dice single ma, come riportano gli account social di Chi, ha già dichiarato: “Con gli uomini sono sfigata ma se al Gf trovo l’amore lo prendo al volo”.