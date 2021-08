GF Vip 6, nel toto cast anche la figlia di Albano e Loredana Lecciso

In tv ha già mosso i primi passi dal tavolo dei giudici di The Voice Senior, ora Jasmine Carrisi – meglio nota come la figlia di Albano e Loredana Lecciso – potrebbe approdare a Mediaset. I rumors, infatti, la vogliono come una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Entra nel vivo il toto cast del programma, in partenza sulla rete ammiraglia dell’azienda il 13 settembre con la conduzione di Alfonso Signorini. Al momento, l’unica certezza per quanto riguarda il cast è Katia Ricciarelli.

Parlando di ipotesi, la figlia dell’artista nostrano sarebbe in ballo con un’altra “figlia di”: Anna Lou Castoldi, primogenita di Morgan e Asia Argento. La figlia di Albano, però, avrebbe quotazioni più alte rispetto ad Anna Lou. A breve, in ogni caso, dovrebbero arrivare conferme o smentite.