Clizia Incorvaia è incinta: in arrivo un figlio con Paolo Ciavarro

Galeotta fu la casa del Grande Fratello Vip in una quarta edizione che sarà ricordata sempre per la nascita del loro amore. Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro da allora sono inseparabili e ora mettono su famiglia. La coppia ha annunciato su Instagram la gravidanza dell’ex gieffina, con tanto di foto dell’ecografia.

Svelano il segreto Clizia e Paolo, in un vortice di gioia incommensurabile:

Il bimbo o bimba è, infatti, il secondo per lei. La primogenita era arrivata dalla relazione con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni.

“La gioia più grande della mia vita siete voi”, le fa l’eco Paolo che, invece, diventerà papà per la prima volta dopo aver compiuto 30 anni.



L’arrivo del bambino è previsto per marzo, come ha raccontato la coppia a Gente.

E la speranza è tutta in un maschietto:

“Spero sia maschio per non far sparire il mio cognome – dice Paolo Ciavarro – sogno di trasferirgli le mie passioni sportive e di accompagnarlo sui campi di calcio, come mio padre Massimo, ha sempre fatto con me. Stando ai nostri calcoli, l’abbiamo concepito a Lampedusa, l’isola del cuore per noi”.