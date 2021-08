Due star Marvel insieme per un’avventura romantica targata Apple

Due star Marvel insieme sullo schermo per un progetto Apple. Si tratta di Chris Evans e Scarlett Johansson. L’interprete storico di Captain America – che tornerà sulla piattaforma della ‘mela morsicata’ dopo Defending Jacob – e l’interprete di Vedova Nera/Natasha Romanoff sono stati scelti come protagonisti di Ghosted: un’avventura romantica diretta da Dexter Fletcher (già regista di Rocketman eBohemian Rhapsody) e scritto da Rhett Reese e Paul Wernick (sceneggiatori di Deadpool). Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla pellicola, però viene descritta come un’avventura d’azione romantica sulla scia di Romancing the Stone, il film del 1984 con protagonisti Michael Douglas e Kathleen Turner.

La pellicola sarà prodotta da Evans insieme a David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger di Skydance (la società che ha realizzato La Guerra di Domani con Chris Pratt per Amazon Prime Video, Senza Rimorso di Stefano Sollima e The Old Guard 2 per Netflix).

SCARLETT JOHANSSON, DOPO DISNEY DUE CONTRATTI PER L’ATTRICE

Per Scarlett Johansson si tratta del secondo contratto dopo la causa che ha intentato contro Disney per delle presunte violazioni contrattuali con l’uscita di Black Widow al cinema e su Disney+ (ne abbiamo parlato QUI). Il primo è stato per il nuovo film di Wes Anderson

