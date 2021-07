Black Widow, Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney

Black Widow ha un nuovo villain da combattere: dopo Taskmaster c’è Topolino. Scarlett Johansson ha fatto causa alla Disney per l’uscita quasi in contemporanea del primo film Marvel Studios della Fase 4 dell’Universo Cinematografico Marvel. Secondo la star, una delle più pagate di Hollywood, è stato violato il suo contratto con il doppio debutto, in sala e su piattaforma streaming (Disney+). L’attrice sostiene che il suo compenso era basato sulla performance del film dedicato a Natasha Romanoff al botteghino. Johansson ha depositato un’ingiunzione alla Corte Suprema di Los Angeles secondo cui alla firma del contratto le era stata garantita l’esclusiva distribuzione del cinecomic (diretto da Cate Shortland) nelle sale cinematografiche (in un momento in cui lo scoppio di una pandemia globale non era prevedibile da nessuno). Per gli avvocati della Johansson questa doppia uscita ha “ridotto gli incassi al box office“, incidendo anche sul compenso dell’interprete. Inoltre, Johansson ha accusato Disney di voler attirare il pubblico verso la sua piattaforma – sottraendolo alle sale – con lo scopo di aumentare il numero degli abbonati. Stessa situazione era successa con Patty Jenkins e Gal Gadot in occasione dell’uscita in contemporanea di Wonder Woman 1984 nelle sale americane e in streaming su HBO Max. La regista e l’attrice, infatti, hanno ricevuto nelle loro tasche ulteriori dieci milioni di dollari a testa.

LA REPLICA DELLA DISNEY