Carlo Conti elogia Pierpaolo Pretelli e invita Giulia Salemi a “Tale e Quale Show”

Carlo Conti fan dei Prelemi?

A quanto pare sì. Ad una settimana dalla partenza di Tale e Quale Show 2021, in onda dal 17 settembre su Rai 1, il conduttore ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, spendendo belle parole per il concorrente più atteso di questa edizione, Pierpaolo Pretelli.

Le parole di Carlo Conti su Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

Il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show di quest’anno è caratterizzato dalla presenza di 4 volti del Grande Fratello Vip: Stefania Orlando, Alba Parietti, Cristiano Malgioglio e Pierpaolo Pretelli.

“Alcuni dei selezionati sono professionisti che sono stati reilluminati dal GFVip. Pierpaolo ha dimostrato di essere in gamba, è un personaggio emergente e poi aveva iniziato con me proprio a ‘I migliori anni’, faceva parte del chorus del programma”.

Per quanto riguarda Giulia Salemi, il giornalista sottolinea che Pierpaolo è fidanzato con lei, come lo è stato un ex concorrente di Tale e Quale, Francesco Monte. “Prima o poi, allora, toccherà anche a lei, speriamo sappia cantare perché sarebbe per me molto meglio di loro due”, dice ridendo.

Tale e Quale Show andrà in onda in prima serata su Rai Uno tutti i venerdì a partire dal 17 settembre.