Esperti volevo sapere se esiste la droga dello stupro…

Ciao esperti, volevo sapere se è vero che esiste la droga dello stupro e come funziona.

Anonima

Cara Anonima,

con il termine “droga dello stupro” si intendono una serie di sostanze, soprattutto ecstasy, ketamina e GHB, che generano un senso di disinibizione e incapacità di reazione che possono rendere le persone particolarmente vulnerabili a violenze o abusi sessuali. La caratteristica di queste sostanze è quella di essere irriconoscibili una volta disciolte in acqua e soprattutto nei drink, poiché inodore, incolore e insapore. L’effetto di queste sostanze è fortemente accentuato quando mischiate con alcol e possono generare un senso di forte euforia, fino alla perdita di

conoscenza. Spesso il giorno dopo il loro utilizzo si generano stati di amnesia e mancanza di ricordi di quanto accaduto il giorno precedente. Purtroppo nelle notizie di cronaca è sempre più frequente il racconto di violenze subite da ragazze e ragazzi a seguito dell’assunzione di queste sostanze. Ci sembra quindi molto importante diffondere tra i giovani la conoscenza del fenomeno e provare a riflettere su quali strategie mettere in atto per difendersi preventivamente. Sicuramente il primo passo è evitare di accettare drink da persone che non si conoscono e di cui

non si abbia una totale fiducia, poiché non c’è modo di sapere se queste consumazioni contengano questo tipo di sostanze. Sebbene prima a Tel Aviv poi a Miami, sia stata ideata e messa a punto una cannuccia che si colora se a contatto con ketamina, GHB e altre sostanze, questa non è ancora molto diffusa, anche se il suo utilizzo sembra essere molto efficace nell’identificare la presenza di sostanze all’interno di un bicchiere.

Speriamo di aver chiarito i tuoi dubbi, torna a scriverci quando vuoi.

Un caro saluto!