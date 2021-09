A spasso per Roma con l’influencer: ecco i Misterunique Coffee

Fabrizio Politi è “Misterunique coffee”. I suoi follower saranno accompagnati tra le bellezze di Roma: si entra un’ora prima dell’apertura al pubblico e nel giro è previsto anche un tutorial per imparare l’arte del photoshooting. @Misteruniquelife , un brillante influencer che ha lanciato lo scorso 4 settembre iI suoi follower saranno accompagnati tra le bellezze di Roma: si entra un’ora prima dell’apertura al pubblico e nel giro è previsto anche un tutorial per imparare l’arte del photoshooting. Perché si chiamano “coffee” è presto detto: prima di iniziare la passeggiata, si prende un caffè in un bar non turistico, 100% romano, molto local e, ovviamente, instagrammabile.

“Prendi un romano che ogni mattina si sveglia all’alba per raccontare la sua città. Mettici una realtà unica nel suo genere che crede in ciò che faccio. Aggiungi 75 persone che si sono svegliate all’alba per condividere tutta questa bellezza”. Misteruniquelife racconta così su Instagram il suo primo Misterunique coffee.

Buona la prima insomma per l’influencer che ha scelto, tra storia e meraviglia, di dedicarsi a gite brevi e insegnare le basi della fotolocation e cioè “l’arte di fare foto belle e particolari per creare contenuti social da far invidia a molti”.