Met Gala 2021, Kim Kardashian diventa un meme: i più divertenti

Un nutrito numero di star ha sfilato sul red carpet del Met Gala 2021, l’annuale evento di raccolta fondi che si svolge al Metropolitan Museum Of Art di New York. Le celebrità hanno risposto al tema della serata “In America: A Lexicon of Fashion” sfoggiando abiti lussureggianti e, in tanti casi, estremamente bizzarri. Ma la regina della serata è stata Kim Kardashian, che ha dato un nuovo significato alla parola stravaganza. L’influencer si è presentata con un abito Balenciaga total black… in tutti i sensi.

I meme su Kim Kardashian

Il vestito di Kim Kardashian ha dominato non solo il red carpet, ma anche i social. Gli utenti di tutto il mondo si sono sbizzarriti a creare meme esilaranti. Il più gettonato, il paragone con un Dissennatore di Harry Potter.



Ecco i più divertenti!