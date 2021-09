Bufera sulla giovane attivista: “Meglio studiare Excel che valvassori e valvassini”

È più importante studiare la differenza tra valvassori e valvassini o apprendere le conoscenze base nell’utilizzo di Excel? Da ore il web si divide su questa domanda, tra promotori del revisionismo didattico nelle scuole e conservatori, convinti invece che lo studio di nozioni di cultura generale aiuti a esercitare la mente nella comprensione anche di temi di maggiore praticità, e appetibilità nel mondo del lavoro. A scatenare il diverbio, l’opinione di una giovane collaboratrice dell’Istituto Liberale Italiana, parole rilanciate dall’associazione sui social.

Pensiero che ha acceso il dibattito sui social, l’hashtag #Excel ha subito scalato la classifica dei trend twitter tra favorevoli e contrari all’idea di cambiare le materie di studio nei nostri istituti. Ecco alcuni più significativi.

Matteo Renzi spiegava Excel in tv, non si limitava a mostrare giovani donne in décolleté come l'Istituto Liberale. #Excel pic.twitter.com/sXKUC4dfEA