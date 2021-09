Licorice Pizza, Paul Thomas Anderson celebra l’amore tra due giovani sulle note di David Bowie

Sulle note di Life on Mars? di David Bowie debutta il primo trailer, pubblicato in 35mm, di Licorice Pizza. A quattro anni di distanza dal successo de Il filo nascosto, Paul Thomas Anderson torna sul grande schermo per raccontare una storia d’amore negli Anni 70 tra due giovani interpretati da Cooper Hoffman (figlio del grande Philip Seymour Hoffman) e Alana Haim (membro delle Haim, band per cui il regista ha diretto numerosi videoclip musicali), entrambi al loro debutto cinematografico. Sullo sfondo la San Fernando Valley (che abbiamo già visto in altri film del regista come ( Boogie Nights e Magnolia). Dal trailer si intravedono anche gli altri membri del cast: Bradley Cooper, Benny Safdie, Tom Waits e Sean Penn.

LICORICE PIZZA, QUANDO ESCE

Licorice Pizza debutta il giorno di Natale nelle sale americane. Al momento non è stata ancora svelata la data di uscita nei cinema italiani (ma speriamo prestissimo).

LICORICE PIZZA, IL TRAILER

Forse è troppo presto per dirlo ma questo film si preannuncia un capolavoro già dai primi minuti del trailer. Buona visione!

LICORICE PIZZA, COSA È?

Il titolo di questo film si ispira al nome della catena di negozi di dischi e video californiana, ormai scomparsa, fondata a Long Beach da James Greenwood nel 1969. A sua volta questo nome deriva da una battuta del duo folk Bud & Travis nel loro album live Bud & Travis…In Concert . Il duo, autoironico sull’insuccesso del loro progetto discografico, osserva la presenza di semi di sesamo su un lato e che quindi poteva essere ascoltato su un frullatore oppure essere venduto nei negozi di mangimi come ‘pizza alla liquirizia’ (in inglese ‘licorice pizza’).

LICORICE PIZZA, IL POSTER