A Fazenda, Nego Do Borel commenta i post di Dayane Mello: “Votiamo lei”

Nuove ombre sul caso Dayane Mello. Dopo le molestie subite all’interno del reality show brasiliano A Fazenda, la modella è ancora nel programma, ignara di quello che le è successo e priva di supporto.

L’unica mossa compiuta dalla produzione è stata l’espulsione di Nego Do Borel “per aver infranto il regolamento”. Nessuna spiegazione approfondita è stata, però, data al resto dei concorrenti, Dayane compresa.

Ma a destare diversi interrogativi è la posizione del team di Dayane. Dalla pagina Instagram ufficiale è stato dichiarato in più di un’occasione che saranno presi provvedimenti legali, puntando il dito contro la produzione per aver mostrato al pubblico solo una parte di quanto accaduto, fino al punto di “incolpare Dayane per gli abusi subiti. […] Hanno nascosto parti molto importanti, come lo stato di ebbrezza in cui si trovava Dayane. Nascondendo agli occhi del pubblico le molte volte che Dayane ha detto loro di fermarsi”.

Perché non chiedere di parlare direttamente con Dayane?

A quanto riportato dal suo team, la produzione ha negato questa possibilità.

Nell’ultima puntata di A Fazenda, Dayane è finita al televoto.

Tuttavia, adesso che si apre la possibilità di farla uscire dal programma e metterla a conoscenza di quanto accaduto per darle supporto psicologico, il suo team chiede al pubblico di farla restare, lanciando anche un hashtag #FicaDayane (#RestaDayane).

Come segnalato da Gabriele Parpiglia, inoltre, il team non ha neanche bloccato sui social Nego Do Boirel, che commenta liberamente i post pubblicati nel suo account: “Domani votiamo tantooooo!”

Un comportamento, a detta di molti fan di Dayane, decisamente ambiguo da parte del team.

Inoltre, nella sua pagina Instagram Nego Do Borel ha pubblicato diversi post e storie rivolti a Dayane. In ultimo, il cantante ha affermato che la modella è stata molto importante per lui: “Sei una persona straordinaria, vorrei che accadesse il meglio per te e se è meglio che tu rimanga, i miei fan sono per il tuo meglio”.