Festa del Cinema, I Manetti bros. svelano i primi minuti di Diabolik (per la prima volta)

Siamo a Clerville alla fine Anni 60. La città è vuota. Ad irrompere nel silenzio l’allarme di una banca, pochi secondi dopo si sente il rombo dell’iconica Jaguar EType nera guidata da Luca Marinelli nella tuta nera di Diabolik. La polizia, con a capo Valerio Mastandrea nel ruolo dell’ispettore Ginko, lo insegue per la città. I poliziotti riescono ad incastrare ‘il re del terrore’ che, con ingegni diabolici, riesce a seminarli. Ad accompagnare la scena – girata in tre città diverse, Milano, Bologna e Trieste – la voce di Manuel Agnelli. Il leader degli Afterhours ha composto per il film due brani ‘Pam Pum Pam’ e ‘La profondità degli abissi’. Così si presentano i primissimi minuti dell’attessisimo ‘Diabolik’ dei Manetti bros. I registi, visivamente emozionati, hanno mostrato per la prima volta alcune immagini di questa pellicola, in occasione dell’incontro con il pubblico alla 16esima edizione della Festa del Cinema di Roma. Alla fine della clip un lungo applauso per registi.

“Questo è un film importante per noi perché è il coronamento di un nostro sogno: ovvero realizzare una storia che amiamo in prima persona da lettori”, ha raccontato Marco Manetti. “Siamo emozionati perché aspettiamo di mostrare questo film da tanto tempo – ha proseguito – ma il Covid non ce l’ha permesso. E poi, per la prima volta, abbiamo delle aspettative molto alte su un nostro film”. “Con il lockdown – ha aggiunto Antonio Manetti – abbiamo riaperto il montaggio. Ma aspettiamo da tanto di vederlo al cinema e non vediamo l’ora”.

Diabolik – personaggio dei fumetti creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani – debutterà al cinema il 16 dicembre distribuito da 01 Distribution. Nel cast del film – scritto dai Manetti insieme a Michelangelo La Neve – ci sono anche Miriam Leone nei panni di Eva Kant, Alessandro Roja, Serena Rossi, Claudia Gerini e Roberto Citran.

DIABOLIK, IL TEASER TRAILER

La pellicola è una produzione Mompracem con Rai Cinema, prodotto da Carlo Macchitella e Manetti bros., in associazione con Astorina, con il sostegno di Emilia – Romagna Film Commission, Friuli Venezia Giulia Film Commission, Film Commission Vallee D’Aoste.