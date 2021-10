Tommaso Zorzi lancia il nuovo format “Caro vecchio gender”

Con quella incontenibile ironia che lo distingue, Tommaso Zorzi ha lanciato “Caro vecchio gender”, un nuovo format su Instagram che si conferma una scommessa vincente con oltre 1 milione di views in 24 ore.

In modo originale e divertente, il conduttore affronta il tema gender, ponendo alcune domande a due interlocutori particolari: una coppia di anziani.

“Sulla dottrina LGBTQ e gender ci hanno sempre detto di tenere giù le mani dai bambini. E’ per questo che io voglio mettere le mani sugli anziani”.

In attesa della prossima puntata, facciamo un ripasso con Franca e Francesco sul glossario LGBTQ+.

