Io e Te, online il videoclip con Achille Lauro e il cast di Anni da Cane – VIDEO

Anni da cane è il primo film Amazon Original di produzione italiana, e vanta la straordinaria partecipazione di Achille Lauro con una nuova canzone inedita intitolata Io e Te. In concomitanza con l’arrivo del film su Prime Video, Lauro e il cast di Anni da Cane (Aurora Giovinazzo, Federico Cesari, Isabella Mottinelli, Luca Maria Vannuccini) hanno unito le forze dando vita ad un videoclip partecipativo che dà spazio gli utenti.

#AnniDaCaneCasting è il nome della TikTok Hashtag Challenge attraverso cui gli utenti, dal 19 al 25 ottobre 2021, hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio talento direttamente dalla loro cameretta cantando, ballando e mostrando la propria arte sulle note di Io e Te. I video in linea con il brief sono stati selezionati da una giuria artistica e inseriti all’interno del videoclip ufficiale, disponibile sul canale YouTube di Prime Video.





IO E TE DI ACHILLE LAURO, IL VIDEOCLIP

Credits videoclip

Regia: Giulio Rosati

DOP: Stefano Bella

Produzione: Overclock srl

Creatività: Hello

ANNI DA CANE, LA STORIA

Anni da cane racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.

Anni da cane, commedia young-adult diretta da Fabio Mollo, è il primo film Amazon Original italiano ed è già disponibile su Prime Video in Italia, mentre sarà rilasciato in oltre 240 Paesi e territori nel mondo dal 26 novembre.

ANNI DA CANE, IL TRAILER