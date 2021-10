Anni da Cane, Fabio Mollo e Aurora Giovinazzo: “La generazione di oggi è nata inclusiva” – VIDEO

Abbiamo incontrato Fabio Mollo e Aurora Giovinazzo, rispettivamente il regista e la protagonista di Anni da Cane, in occasione della premiere ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata agli esordi, alle nuove generazioni e al talento.

Il primo film Amazon Original Italiano è una imperdibile commedia young-adult, prodotta da Notorious Pictures, che racconta senza filtri noi giovani. Affronta con estrema sensibilità e una potente originalità una generazione che è nata inclusiva, una generazione che inizia a comprendere il valore del tempo per non rimandare la felicità e una generazione che spesso brucia le tappe non godendosi la meraviglia della propria età. Ma è anche un film per gli adulti, soprattutto per quelli che hanno difficoltà a stare al passo con i tempi e ad ascoltare i propri figli.

Nel cast anche Isabella Mottinelli, Luca Maria Vannuccini, Federico Cesari con Sabrina Impacciatore e con un cameo speciale di Achille Lauro, che ha composto anche un brano inedito ‘Io e te’ che accompagna i titoli di cosa del film.

Anni da cane è disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video e dal 26 novembre in oltre 240 paesi e territori in tutto il mondo.

ANNI DA CANE, LA STORIA

Anni da cane racconta la storia di Stella, un’adolescente impacciata, cinica, piena di immaginazione e tormentata. Dopo un incidente in auto che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani: uno ne vale sette, e ora che sta per compiere sedici anni, in realtà, è una centenaria. Per questa ragione, Stella crede che le rimanga poco tempo da vivere e decide di stilare una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, la ragazza comincia così a vivere la sua vita al massimo, bruciando le tappe per paura di non avere tempo per fare tutte le esperienze. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, metterà tutto in discussione, stravolgendo totalmente la sua prospettiva.

ANNI DA CANE, IL TRAILER