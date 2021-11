Harry Potter torna in sala e il web si divide: “Boicottate, JK Rowling è transfobica”

“Harry Potter e la pietra filosofale” compie vent’anni. Per l’occasione, dal 9 al 12 dicembre, la pellicola verrà proiettata al cinema. Il film ha battuto tutti i record al botteghino, vantando il weekend di apertura più alto di sempre. Ma se da un lato la notizia ha fatto felici i fan della saga, dall’altra in molti si sono risentiti sui social per via della sua autrice JK Rowling.

Social divisi sulla Rowling

La scrittrice, che grazie alle storie di Harry Potter è diventata la persona più ricca d’Inghilterra dopo la Regina, è considerata “transfobica”, “amica dei nazisti” e “razzista” per questo va boicottata, o meglio va disertato il suo film al cinema.

Accanto a queste accuse però, c’è chi difende la scrittrice affermando che la Rowling vivrebbe lo stesso serenamente se la gente non andasse al cinema per vedere Harry Potter.

Come il Twitter crede che stia jk rowling senza i soldi del cinema: pic.twitter.com/AHrcRuRRNH — Manu ⚯͛ 🦄 (@rovnaldweasley) November 3, 2021

tra parentesi, sta pur certa che la Rowling vivrebbe serena e comoda anche se la gente non dovesse andare più a vedere i suoi film per i prossimi 500 anni. Al massimo danneggi il povero cristo che fa la maschera o lavora al bar del cinema. — Salvatore Torrisi (@SalpadrinoT) November 3, 2021

