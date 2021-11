V per Vendetta: il significato del 5 novembre e la maschera di Guy Fawkes

Ricorda per sempre il 5 novembre. Un monito che per molti riporta alla mente il film ‘V per Vendetta’. Nata come graphic novel nel 1988, la pellicola ha ottenuto un successo mondiale dopo il suo debutto cinematografico nel 2005, quando la maschera di Guy Fawkes è diventata nell’immaginario comune simbolo della rivoluzione.

Il successo non fu immediato, ma nel corso degli anni “V per Vendetta” è diventato un vero cult, identificato da molti gruppi politici come un’allegoria dell’oppressione da parte dei governi: libertari e anarchici hanno utilizzato la maschera di V per promuovere le loro convinzioni.

In ultimo il caso, forse più importante, Anonymous, che dal 2008 utilizza il volto di Guy Fawkes come simbolo identificativo.

Il 5 novembre e la maschera di Guy Fawkes

Guy Fawkes fu uno dei cospiratori cattolici inglesi della “congiura delle polveri” (Gunpowder Plot), il complotto per assassinare con un’esplosione il re Giacomo I d’Inghilterra e tutti i membri del Parlamento inglese.

Il 5 novembre 1605 le autorità inglesi trovarono Fawkes a guardia gli esplosivi: l’attentato era stato sventato.

Arrestato e interrogato, dopo giorni di tortura rivelò i nomi dei cospiratori.

Il 31 gennaio, Fawkes fu impiccato.

Fawkes è diventato sinonimo di “congiura delle polveri”, il cui fallimento iniziò ad celebrato in Gran Bretagna ogni 5 novembre (Guy Fawkes Nigh).

La sua effigie veniva tradizionalmente bruciata su un falò, comunemente accompagnato da uno spettacolo pirotecnico.

Dopo il rilascio del film V per Vendetta, l’uso di maschere stilizzate “Guy Fawkes”, con i baffi e la barba a punta, si è diffuso a livello internazionale tra i gruppi che protestano contro i politici, banche e istituzioni finanziarie.

V non solo indossa la maschera con il suo volto stilizzato, ma nel film Guy Fawkes è citato nel discorso iniziale da Eavy (Natalie Portman), per poi essere ripreso nel discorso finale di V stesso.