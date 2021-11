House of Gucci, il nuovo trailer in italiano – VIDEO

A poche settimane dal debutto dello straordinario The Last Duel (ne abbiamo parlato QUI), Ridley Scott si prepara all’uscita dell’attesissimo House of Gucci con Lady Gaga e Adam Driver.

Nelle nuove immagini, accompagnate da ‘Heart of Glass‘ dei Blondie, Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani è “dinamite pura” mentre descrive il tenore di vita della sua nuova famiglia acquisita, i Gucci, grazie al matrimonio con Maurizio Gucci (interpretato da Driver). “Un’eredità per cui vale la pena uccidere. Benvenuti a ‘House of Gucci’”, come si ascolta nel primo trailer uscito qualche mese fa.

La pellicola – girata in Italia – riporterà gli spettatori nel 1995 quando Maurizio fu trovato morto nell’androne del palazzo del suo ufficio in via Palestro a Milano. La mandante dell’esecuzione fu Patrizia Reggiani per punire il suo ex marito colpevole, secondo la donna, di averla lasciata e di averle così tolto il ‘potere’ nell’alta società.

Leggi anche: Lady Gaga è mozzafiato sulla copertina di Vogue

Del cast della pellicola – basata sul romanzo della giornalista di moda Sara Gay Forden, ‘La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia’ (edito in Italia da Ipoc) – fanno parte anche Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto.

HOUSE OF GUCCI, NUOVO TRAILER

HOUSE OF GUCCI, TRAMA

’House of Gucci’ è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

HOUSE OF GUCCI, DATA DI USCITA

House of Gucci debutta il 16 dicembre al cinema con Eagle Pictures.