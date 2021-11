X Factor 2021, le anticipazioni: super ospite Ed Sheeran

Quinto live all’insegna della grande musica internazionale quello di X Factor 2021, che vedrà salire sul palco il super ospite Ed Sheeran.

Per l’occasione, il pluripremiato artista porterà un set esclusivo creato ad hoc per lo show,in cui presenterà per la prima volta in Italia alcuni brani del suo nuovo album “=”.

X Factor 2021, le anticipazioni

X Factor 2021 entra nel vivo con il quinto live: questa sera saranno due le eliminazioni in programma, che decreteranno i nomi dei 5 finalisti di questa edizione.

Ancora in gara sono gIANMARIA e Le Endrigo per Emma, Bengala Fire ed Erio per Manuel Agnelli, Fellow e Nika Paris per Mika e Baltimora per Hell Raton.

La gara sarà composta da due manche, con una eliminazione ciascuna. Nel corso della prima, i talenti in gara presenteranno i loro nuovi inediti:

gIANMARIA – “ Senza Saliva ”

“ ” Le Endrigo – “Panico”

Bengala Fire – “Amaro Mio”

Erio – “Fegato”



Fellow – “Non Farmi Andare”

Nika Paris – “ No Limit”

– “ Baltimora – “Baltimora”

La seconda manche sarà invece dedicata alla Generazione Z e vedrà i cantanti rimasti interpretare alcune cover accompagnati da una Synth Orchestra.