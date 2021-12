Amici, Daniel Cosmic assolto dalle accuse di body shaming

Si è concluso con l’assoluzione il processo contro Daniel Piccirillo, in arte Daniel Cosmic, accusato di diffamazione aggravata da futili motivi. Nell’aprile del 2020 l’ex concorrente di Amici 18 aveva deriso l’aspetto fisico di una sua fan quindicenne nel corso di una diretta Instagram seguita da migliaia di utenti. La madre della ragazza, assistendo alla scena, aveva deciso di procedere per vie legali.

Rinviato a giudizio, il cantante è stato assolto dal Tribunale di Legge ed ha condiviso sui social la sua esperienza.

“ASSOLTO. Sono passati quasi 2 anni e certo non sarà una sentenza a farmi stare meglio, non sarà certo la parola ‘ASSOLTO’ a farmi sentire NORMALE perché quando passi attraverso la tempesta, la normalità non è l’unica cosa che perdi… perdi una parte importante di te e non ti resta altro che ripartire da quel poco che resta per ricostruire te stesso. […] A nessuno importava che dietro quella fredda ETICHETTA DI MOSTRO ci fosse un ragazzo di 18 anni che forse avrebbe voluto parlare e non fare parlare gli altri, raccontare la verità dei fatti racchiusa in una DIRETTA DI UN’ORA, e non una VERITA’ DISTORTA, racchiusa in un VIDEO TAGLIATO DI 46 SECONDI. Volevano che io mi sentissi un MOSTRO e probabilmente ci sarebbero riusciti se non avessi avuto vicino persone a cui avevo donato la parte più bella di me e che mi hanno ricordato chi fossi veramente e quanto di bello ci fosse in me.

Perché forse un ERRORE, soprattutto se compiuto non con l’INTENZIONALITA’ DI FERIRE, non può cancellare tutto ciò che di buono una persona ha saputo dare agli altri. […] Resto ancora oggi profondamente turbato pensando di, non intenzionalmente, aver ferito qualcuno. […] Da tutto ciò ho imparato a dare il giusto peso alle parole, ad utilizzare correttamente il linguaggio in modo che le frasi dette, anche se estrapolate da una diretta di un ora e inserite in un video di 46 secondi, non vengano fraintese e rischiare di risultare offensive”.

