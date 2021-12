Il lupo e il leone, rilasciati trailer e poster dell’emozionante avventura – VIDEO

A due anni dall’uscita di Mia e il Leone Bianco, il regista Gilles de Maistre torna con un nuovo progetto. Questa volta a ‘a otto zampe’, quelle dei due protagonisti pelosi di Il lupo e il leone, un’emozionante avventura per tutta la famiglia sul valore dell’amicizia e dell’amore. Ma anche una denuncia contro lo sfruttamento degli animali, come abbiamo visto anche con il precedente film di de Maistre. La pellicola arriva il 13 gennaio 2022 al cinema con 01 Distribution.

IL LUPO E IL LEONE, LA STORIA

La giovane pianista Alma, (Molly Kunz), ritorna nella sua casa d’infanzia su un’isola in Canada, dopo la morte del nonno. Durante il soggiorno la sua vita è stravolta dopo aver salvato due cuccioli, un lupo e un leone. Gli animali crescono e tra i tre si crea un legame indissolubile, che viene spezzato solo quando vengono scoperti. Il leone viene catturato e mandato in un circo itinerante, mentre il lupo viene portato in un centro di ricerca sugli animali. Il lupo è deciso a ritrovare suo fratello leone e a riunire la famiglia. Tornati insieme, i due animali intraprendono un’avventura straordinaria, affrontando qualsiasi avversità per ritrovare Alma.

Nel cast umano troviamo vedremo, oltre a Kunz, Graham Greene, Charlie Carrick, Derek Johns, Rhys Slack, Evan Buliung, Rebecca Croll, Victor Cornfoot, Daniel Brochu, Melissa Plante e Paula Costain.

IL LUPO E IL LEONE, IL TRAILER

IL LUPO E IL LEONE, IL POSTER