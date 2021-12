Spider-Man: Across the Spider-Verse, ecco un primo sguardo su Miles Morales

A tre anni da quella meraviglia di Spider-Man: Un nuovo universo (vincitore di un Oscar come Miglior film d’animazione), a ottobre 2022 tornano le avventure di Miles Morales in Spider-Man: Across the Spider-Verse – Parte 1 e il multiverso di espande. Sony Pictures ci ha permesso di dare uno sguardo al nuovo cinecomic animato, a metà tra videogioco e fumetto che ci ha ‘stregati’ nel 2018 con il primo film.

Nel first look vediamo Miles Morales (doppiato nella versione originale da Shameik Moore) che viene sorpreso nella sua cameretta da Spider-Gwen (Hailee Steinfeld), una delle incarnazioni dell’Uomo Ragno che aveva incontrato nella sua precedente avventura. Alla fine del film precedente i due personaggi si erano salutati per sempre. E invece…

Ora la ragazza è tornata, forse per avvisare l’amico di una nuova minaccia che incombe nelle varie dimensioni. E infatti il video mostra un montaggio di immagini in cui Spider-Man è catapultato in diverse realtà parallele e lo vediamo alle prese con un’altra sua variante, ovvero lo Spider-Man 2099 (doppiato da Oscar Isaac) visto nella scena post-credit del primo film.

Non sappiamo ulteriori dettagli. Ma questo dovrebbe essere il primo di tre film che raccontano le avventure di questo amato personaggio.