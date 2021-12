La Casa di Carta, una delle protagoniste è incinta

Un nuovo membro sta per unirsi alla banda di ladri più amata di Netflix. Una delle protagoniste de La Casa di Carta ha annunciato sui social di essere incinta. Stiamo parlando di Esther Acebo. “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tanti modi). “Grazie Canarie per un mese di crescita così intensa (in tutti i sensi…) e per quello che deducete dalla seconda foto, in effetti, a Villarizos misuriamo il tempo in settimane“, ha scritto l’interprete di Stoccolma nonché Monica sui social

