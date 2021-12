Stories of a generation con Papa Francesco, Florenzi “bello de nonna” celebra i veri supereroi – VIDEO

Fin dall’infanzia ognuno di noi nella vita ha avuto diverse fonti di ispirazione: supereroi o supereroine di fantasia, ma anche persone comuni che con il loro esempio ci hanno guidato nella quotidianità, come ad esempio i nostri nonni e le nostre nonne.

Quest’anno Netflix celebra questi eroi trasformandoli in veri supereroi e in vere supereroine, con i quali i più piccoli potranno giocare ed interagire ancora di più. Come? In occasione del lancio della docu-serie Stories of a generation con Papa Francesco (disponibile dal 25 dicembre su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo) – il 18 e il 19 dicembre apre a Roma, in via Cola di Rienzo 93, un temporary shop in cui sarà possibile creare la statuetta dei propri eroi e delle proprie eroine.

Tra le ore 12 e le ore 20 del 18 e 19 dicembre, le persone over 60 che si presenteranno con un adulto testimone di uno o più episodi della propria vita che li ha resi unici ai loro occhi verranno sottoposte a scansione 3D e “riprodotte” in formato action figure. Dopo alcuni giorni i partecipanti riceveranno la statuetta direttamente a casa propria, in una confezione speciale e personalizzata, che riporterà sul retro la storia del loro eroe, scritta da un autore tramite le informazioni fornite dall’accompagnatore durante la partecipazione all’evento. Per tutte le informazioni ed i dettagli sull’attivazione consulta www.storiesofageneration.it. (L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti-covid, agli ospiti che accederanno all’interno del temporary shop sarà richiesto di esporre il Green Pass Rinforzato e sottoporsi al controllo della temperatura)

E perché proprio Florenzi? Il calciatore del Milan, quando era titolare della Roma ha segnato un memorabile gol allo Stadio Olimpico contro il Cagliari. Florenzi ha deciso di celebrarlo con sua nonna Aurora, salendo le gradinate della tribuna per abbracciare in mondovisione la signora. Un gesto che ha fatto il giro del mondo.

Nello spot natalizio, il calciatore ricorda al pubblico l’importanza dei nonni e dei più anziani e promuove la nuova mini-serie che l’evento speciale a Roma.

STORIES OF A GENERATION CON PAPA FRANCESCO, LA STORIA

Stories of A Generation con Papa Francesco – la docu-serie in 4 episodi ispirata a Sharing the Wisdom of Time (La Saggezza del tempo), il pluripremiato libro scritto da Papa Francesco a cura di Antonio Spadaro – racconta le vite della generazione over 70 come esempi da seguire e fonti di ispirazione. Di Simona Ercolani, con la consulenza editoriale di Antonio Spadaro e prodotta da Stand By Me (partner di Asacha Media Group), Stories of a Generation con Papa Francesco è un racconto corale sulla terza età come tesoro da riscoprire, narrato da un punto di vista inedito e originale: gli occhi delle giovani generazioni. Donne e uomini over 70 provenienti da ogni parte del mondo si raccontano davanti all’obiettivo di talentuosi giovani filmmaker under 30, per un totale di un anno di riprese e 18 storie provenienti dai 5 continenti.

Ciascuno dei quattro episodi della docuserie tocca uno dei grandi temi che accomunano l’essere umano – l’amore, i sogni, la lotta, il lavoro – attraverso le vicende e le esperienze di donne e uomini, personaggi famosi ed eroi del quotidiano, che rappresentano etnie, status sociali, culture e religioni di tutto il pianeta e che nel loro insieme raccontano l’umanità nei suoi valori universali. A unirsi alla collezione di voci diverse e rendere questo incontro tra generazioni unico, la straordinaria conversazione tra Antonio Spadaro e Papa Francesco che, con la sua testimonianza esclusiva, è il fil rouge dell’intera docuserie. Il Santo Padre si mostra non solo nella veste di guida spirituale che tutti conoscono, ma anche in quella di Jorge Mario Bergoglio, un uomo tra gli uomini, che condivide la sua esperienza di vita costellando ogni episodio di aneddoti, racconti, ricordi personali, inediti e originali.