Meno di Trenta, annunciate le candidature della terza edizione

Meno di Trenta compie tre 3 anni. Tre lunghi anni sempre al fianco dei giovani talenti.

Ideato e organizzato da Silvia Saitta e Stefano Amadio, il premio dedicato ad artisti di cinema, tv e web – rigorosamente sotto i trent’anni – si avvicina alla cerimonia della terza edizione annunciando le nuove cinquine stabilite in base alle uscite e alle messe in onda del periodo dall’1 dicembre 2020 al 30 novembre 2021.

Meno di Trenta assegnerà quattro premi principali: due per la categoria legata al cinema (Premio Miglior Attore di Cinema e Premi o Migliore Attrice di Cinema) e due dedicati alla serialità televisiva/tv (Premio Miglior Attore di Serie TV e Premio Migliore Attrice di Serie TV). Saranno previsti, anche per la terza edizione, due premi speciali scelti con lo scopo di dare spazio a diverse tipologie di talenti oltre alla recitazione.

L’obiettivo principale dell’iniziativa resta quello di creare unione e sinergia tra i giovani e talentuosi artisti della realtà audiovisiva contemporanea, come avvenuto nel corso della prima edizione al Nuovo Cinema Aquila di Roma, e della seconda edizione organizzata nell’ambito del Festival del Cinema – Città di Spello. E questa sera i nuovi candidati sono invitati per un brindisi in loro onore, ancora una volta al Nuovo Cinema Aquila.

MENO DI TRENTA, LE CANDIDATURE DELLA TERZA EDIZIONE

Cinema

PREMIO MIGLIORE ATTRICE DI CINEMA

1. Sofia Fiore + Carlotta De Leonardis (L’arminuta di Giuseppe Bonito – Lucky Red)

2. Aurora Giovinazzo (Freaks Out di Gabriele Mainetti – 01 Distribution)

3. Ludovica Nasti (Mondocane di Alessandro Celli – 01 Distribution)

4. Marzia Onorato (Qui rido io di Mario Martone – 01 Distribution)

5. Swamy Rotolo (A Chiara di Jonas Carpignano – Lucky Red)

PREMIO MIGLIOR ATTORE DI CINEMA

1. Francesco Cavallo + Luca Vergoni (La scuola cattolica di Stefano Mordini – Warner Bros. Pictures)

2. Federico Cesari (Anni da cane di Fabio Mollo – Amazon Prime Video)

3. Fabrizio Ciavoni (Giulia di Ciro De Caro – Koch Media)

4. Francesco Russo (A Classic Horror Story di Roberto De Feo, Paolo Strippoli – Netflix)

5. Filippo Scotti (È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino – Netflix)

Serie tv

PREMIO MIGLIORE ATTRICE DI SERIE TV/FILM TV

1. Cristina Cappelli (Generazione 56k di Francesco Ebbasta – Netflix)

2. Lia Grieco (Luna Park di Leonardo D’Agostini, Anna Negri – Netflix)

3. Giulia Dragotto (Anna di Niccolò Ammaniti – Sky Atlantic)

4. Greta Esposito + Federica Pagliaroli (Mental di Michele Vannucci – Rai Fiction per RaiPlay)

5. Tecla Insolia (La bambina che non voleva cantare di Costanza Quatriglio – Rai Fiction)

PREMIO MIGLIOR ATTORE DI SERIE TV/FILM TV

1. Artem + Matteo Paolillo (Mare Fuori – Seconda Stagione di Milena Cocozza – Rai Fiction)

2. Haroun Fall (Zero di Antonio Dikele Distefano – Netflix)

3. Nicolas Maupas (Nudes di Laura Luchetti – RaiPlay)

4. Eduardo Scarpetta (Carosello Carosone di Lucio Pellegrini – Rai Fiction)

5. Angelo Spagnoletti (Generazione 56k di Francesco Ebbasta – Netflix)

A decretare i vincitori una giuria composta da: Martina Barone di Film is now Italia, Nicole Bianchi di Cinecittà News, Claudia Giampaolo di Ciakmagazine.it, Chiara Guida di Cinefilos.it e Federico Vascotto di Movieplayer.it.

A spiccare come vincitori delle prime due edizioni ricordiamo, tra i premi principali, Ludovica Martino, Ludovica Francesconi, Beatrice Grannò Giulio Pranno, Mattia Garaci, Carlotta Antonelli, Beatrice Bruschi, Massimiliano Caiazzo e Giacomo Ferrara. Tra i premi speciali Phaim Bhuiyan, Jenny De Nucci e Ludovico Di Martino.