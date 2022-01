Me Contro Te: “Nel nostro terzo film celebriamo la diversità” – VIDEO

Abbiamo incontrato Luì e Sofì in occasione della presentazione a Roma di Me Contro Te Il Film – Persi nel Tempo, loro terzo lungometraggio.

Celebrazione della diversità, dell’unicità, dello stare insieme, della collaborazione, dell’empatia e dell’amore. E ancora, un mistero da risolvere, un’avventura da compiere, effetti speciali, ironia e quattro canzoni che descrivono alla perfezione i temi e i momenti del nuovo progetto dell’amatissima coppia (sempre della durata di un’ora). Diretto da Gianluca Leuzzi, l‘1 gennaio 2022 con Warner Bros. Pictures Luì e Sofì tornano sul grande schermo con il loro terzo film a pochi mesi dall’uscita del secondo Il Mistero della Scuola Incantata.

Questo nuovo capitolo si apre con un giorno speciale per Luì, che finalmente sta per ricevere il diploma da scienziato, e come sempre Sofì è lì al suo fianco a sostenerlo e a dargli coraggio. All’evento non può poi di certo mancare Pongo, il loro amico di sempre. Ancora una volta, però, il Signor S e la fedele Perfidia, cercano di insidiare i Me Contro Te ma Sofì, con i suoi poteri di fata, e Luì, con la migliore tecnologia degna di un vero scienziato, danno del filo da torcere ai loro nemici. Qualcosa va storto e la magia catapulta tutti in luoghi ed epoche lontane, insomma ‘persi nel tempo’. In questo magico viaggio – da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia e scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia – i Me Contro Te scoprono come in ognuno di noi sia speciale anche se, spesso, all’apparenza non si vede. E non solo. Nel loro percorso cinematografico introducono un nuovo cattivo, anzi una cattiva: una sacerdotessa dell’antico Egitto, che “non vedrete nei nostri video su YouTube perché vogliamo tenere separati il mondo del web e quello del cinema“, ci ha raccontato la coppia durante la conferenza stampa.