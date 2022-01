Sanremo 2022, Cesare Cremonini super ospite al Festival

Dopo l’annuncio della presenza di Luca Medici, in arte Checco Zalone, Cesare Cremonini è il secondo super ospite della 72esima edizione del Festival di Sanremo. Ad annunciarlo Amadeus – conduttore e direttore artistico della kermesse per il terzo anno consecutivo – nell’edizione delle 20.00 del Tg1.

Il cantante, che per la prima volta calcherà il palco del Teatro Ariston, realizzerà una performance inedita per celebrare vent’anni di canzoni. Dopo il successo di ‘Colibrì’, ultimo singolo uscito lo scorso 1 dicembre, e in attesa del suo ritorno live nell’estate del 2022 con ‘Cremonini Stadi 2022’, il 25 febbraio uscirà il settimo album in studio dal titolo ‘La ragazza del futuro’ (Virgin Records/Universal Music Italia).

Sanremo 2022 è in programma dall’1 al 5 febbraio in prima serata su Rai1.